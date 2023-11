Prasówka Ciechocinek 14.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Ciechocinek 14.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Grupa Polkrys po raz kolejny zorganizowała imprezę biegową. Tym razem to rajd i bieg z okazji 11 listopada. Do pokonania było nawet 90 km, ale tę trasę pokonało tylko dwóch śmiałków na rowerach. Co planują jeszcze pacjonaci sportu z Aleksandrowa Kujawskiego?