Prasówka Ciechocinek 1.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

– Dzisiaj, ze względu na atak rosyjski na Ukrainę, mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Dzisiaj też jako Polska i wiele innych krajów mamy serce na dłoni dla narodu ukraińskiego – powiedział premier Mateusz Morawiecki otwierając spotkanie z ambasadorami państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prasówka 1.03 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia

Tęsknicie za nurkowaniem w ciepłych wodach wokół egzotycznych wysp albo obserwowaniem kolorowych ryb, kryjących się w rafie koralowej? A może po prostu lubicie oglądać niesamowite zdjęcia ludzi, dla których fotografowanie jest pasją? Mamy dla Was serię niezwykłych, podwodnych zdjęć, wykonanych przez zwycięzców tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu na Podwodnego Fotografa Roku - Underwater Photographer of the Year 2022.