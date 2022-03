Prasówka Ciechocinek 10.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ciechocinku nie minęło Cię nic ważnego

Internauci potrafią komentować rzeczywistość z przymrużeniem oka. Robią to często w postaci Memów. Ten trend nie ominął również popularnego Ciechocinka. Przejdź do galerii i zobacz jak się śmieją z kultowego uzdrowiska!

etui do ipada mini, chroni ekran i tył urządzenia.…

Prasówka 10.03 Ciechocinek: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ciechocinku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Róże Burmistrza to tradycyjne już nagrody dla mieszkanek Aleksandrowa Kujawskiego, które w szczególny sposób zasłużyły się dla miasta. Na przestrzeni 11 lat trafiły do 42 kobiet. Były to m.in. przedstawicielki stowarzyszeń, polityki, kultury, oświaty czy służby zdrowia.