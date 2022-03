Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego odzyskali rowery zanim zgłoszono kradzież

Mundurowi otrzymali zgłoszenie o pozostawionym pod blokiem rowerze. Funkcjonariusze szybko ustalili, że jednośladem jeździł dobrze znany im mieszkaniec Aleksandrowa. Już po chwili namierzyli mężczyznę, który przekazał im, że rower pożyczył mu kolega, a on w roztargnieniu pozostawił go pod blokiem. Tajemniczym kolegą okazał się 42-letni mieszkaniec Aleksandrowa, który na terenie posesji miał jeszcze jeden rower, ale pochodzenia jednośladu nie potrafił wyjaśnić. Policjanci szybko ustalili, że rowery to łupy z włamania. Do pokrzywdzonego dotarli jeszcze zanim zdążył powiadomić o włamaniu.

-Okazało się, że poprzedniej nocy, 42-latek po wypchnięciu okna, dostał się do pomieszczenia gospodarczego skąd wyniósł rowery – informują mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Teraz może grozić mu bardzo surowa kara. Usłyszał już zarzuty włamania za co kodeks karny przewiduje nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Rowery wróciły do rąk właściciela.