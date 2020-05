Otwierają kolejne placówki. Ciechocinek wraca do "normalności"

Od jutra (12 maja) ruszają publiczne placówki przedszkolne i żłobek. - Wdrożenie nadzwyczajnych zabezpieczeń i przystosowanie placówek do przyjęcia dzieci, których rodzice zdecydują si,ę wrócić do pracy trwało najdłużej - przyznaje Leszek Dzierżewicz, burmistrz. - Zarówno Przedszkole Samorządowe „Bajka”, jak i „Kubuś Puchatek” są gotowe do przyjęcia milusińskich będących mieszkańcami Ciechocinka.

Rodzice zostali zobowiązani do złożenia stosownych deklaracji,które stanowić będą potwierdzenie akceptacji nowych zasad funkcjonowania placówek w związku z koniecznością przestrzegania bezpieczeństwa dzieci, i. in. zakaz przynoszenia zabawek, rezygnacja z mycia zębów w placówce czy ograniczenie liczebności grup do 12 dzieci.

- Mam świadomość, że są to uwarunkowania z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia, ale wracamy do działania w zupełnie nowej rzeczywistości - stwierdza burmistrz Dzierżewicz. - Nie ma żadnej pewności, iż taka sytuacja nie będzie trwała jeszcze przez kilka miesięcy, stąd zmuszeni jesteśmy do takich działań. Możemy mieć tylko nadzieję, że nie pozostaną one na zawsze.

- Być może to wszystko wygląda przerażająco, ale dobro i zdrowie dzieci jest dla nas celem nadrzędnym - kontynuuje burmistrz. - W związku z tym nie może być mowy o jakichkolwiek półśrodkach. Musimy te ograniczenia i restrykcje zaakceptować.