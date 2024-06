Otwarte kąpieliska w Ciechocinku i okolicy 26.06. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska otwarte w Ciechocinku. Gdzie można popływać w Ciechocinku i w okolicy?

Kąpielisko nad Jeziorem Józefowo

Kąpieliska w pobliżu Ciechocinka

Kąpieliska we Włocławku. Które są czynne 26.06.2024?

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Na kąpielisku miło spędzisz czas w gorące dni. Zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij również o kremie z filtrem, by chronić skórę oraz o wodzie lub innych napojach. Warto mieć ze sobą również książkę lub telefon i słuchawki. Jeśli wolisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę.