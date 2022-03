Marzec 2022 w Ciechocinku: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2022

Przegląd lutego 2022 w Ciechocinku: top 3 artykuły z miesiąca

Nosisz popularne nazwisko w Inowrocławiu i powiecie inowrocławskim? A zastanawiałeś się, ile osób na świecie ma takie same nazwisko jak Ty? W jakich krajach żyje najwięcej osób o Twoim nazwisku? Zobacz wykaz najpopularniejszych nazwisk w powiecie inowrocławskim wraz z informacjami, które mogą Ciebie zainteresować. Przygotowaliśmy dla Was listę 30. najpopularniejszych nazwisk w Inowrocławiu oraz okolicznych gminach: Janikowo, Pakość, Złotniki Kujawskie, Rojewo, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia i Kruszwica.

W sobotę na dworcu PKP we Włocławku pożegnano czterech Ukraińców, którzy wracają do swojego kraju, by bronić swojej ojczyzny Zobaczcie zdjęcia.