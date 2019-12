Kolejki NFZ Ciechocinek: terminy leczenia i czas oczekiwania do lekarzy w Ciechocinku

Światowy Dzień Zdrowia. Opieka zdrowotna dla wszystkich

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony co rocznie 7 kwietnia, został ustanowiony na część powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Co roku odbywa się on pod innym tematem przewodnim. W tym roku jest to hasło „Opieka zdrowotna dla wszystkich”.