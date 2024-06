Kąpieliska w Ciechocinku i okolicy otwarte 10.06. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Kąpieliska w Ciechocinku. Gdzie można kąpać się w Ciechocinku i w okolicy?

Kąpielisko nad Jeziorem Józefowo

Kąpieliska w pobliżu Ciechocinka

Kąpieliska czynne we Włocławku 10.06.2024

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.