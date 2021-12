Grudzień 2021 w Ciechocinku: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ciechocinka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak Sławomir Szeliga z rodziną z Inowrocławia odnaleźli plebanię i kościół z serialu "Ojciec Mateusz". Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd listopada 2021 w Ciechocinku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak Sławomir Szeliga z rodziną z Inowrocławia odnaleźli plebanię i kościół z serialu "Ojciec Mateusz". Zobaczcie zdjęcia Wielu miłośników serialu "Ojciec Mateusz" jest przekonanych, że wszystkie ujęcia są kręcone w Sandomierzu. Poszukują plebanii i kościoła podczas podróży do tego pięknego miasta. Tymczasem ekipa filmowa ATM nagrywa kluczowe sceny w Warszawie i okolicy. Inowrocławianie dotarli do tych miejsc. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak wyglądają osoby przyłapane przez Google Street View w Aleksandrowie Kujawskim! [galeria] Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez różne miejscowości i aktualizują bazę zdjęć. W Aleksandrowie Kujawskim były kilkukrotnie, a na zdjęciach nie brak mieszkańców.

📢 W Ciechocinku powstaje żłobek jak z bajki! Trwa rekrutacja [zobacz wizualizacje] Trwa rekrutacja do żłobka samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku. W placówce opiekę znajdzie 20 maluchów.

Prasówka grudzień Ciechocinek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Ciechocinka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Natan Grzybowski z Rypina w finale „You Can Dance - Nowa Generacja”. Tancerz powalczy o zwycięstwo w programie TVP W niedzielę 21 listopada rypinianin Natan Grzybowski awansował do finału programu telewizyjnego "You Can Dance - Nowa Generacja". To kolejny sukces utalentowanego tancerza, który ma już na swoim koncie tytuły mistrza świata.

📢 Tak wygląda ranking najlepszych knajp w Ciechocinku według opinii klientów [lista] Przedstawiamy wam klimatyczne restauracje, gdzie będziecie mogli dobrze zjeść i spędzić czas w doborowym towarzystwie. Ustalając ranking kierowaliśmy się ocenami i opiniami klientów, które pozostawili w serwisie Google. Zapraszamy do galerii.

📢 Do Ciechocinka znów będzie można pojechać pociągiem Z okazji obchodów Dnia Kolejarza w sobotę, 20 listopada 2021 r. na kolejowe szlaki województwa kujawsko-pomorskiego wyruszy specjalny pociąg pasażerski. Turystyczny pociąg dojedzie również do Ciechocinka. 📢 Śmiertelny wypadek. Nie żyje rowerzysta, zmarł w szpitalu we Włocławku [zdjęcia] Tragiczny wypadek w gminie Waganiec. Mężczyzna zmarł w szpitalu we Włocławku. 📢 Te ciekawostki o Ciechocinku na pewno Was zaskoczą! Poznajcie tajemnice kultowego uzdrowiska [lista] Mamy dla was porcję wielu ciekawostek o sławnej perełce uzdrowiskowej. Przeszukaliśmy dla was internet, jak i własne głowy w celu znalezienia najlepszych. Oto one. Zobaczcie w galerii czego mogliście jeszcze nie wiedzieć o Ciechocinku. Jeśli znasz je wszystkie to możesz być z siebie dumny!

📢 Takimi pojazdami jeżdżą mieszkańcy Ciechocinka. Zobaczcie te bestie z Instagrama! Zapraszamy do galerii W naszej galerii możesz zobaczyć jakie motocykle i auta posiadają nasi mieszkańcy. Chwalą się nimi na Instagramie! Jest czego pozazdrościć? Zapraszamy do galerii

📢 Te rzeczy w Aleksandrowie Kujawskim, Ciechocinku i okolicy dostaniesz za darmo! Zobacz [oferty] Mieszkańcy Ciechocinka, Aleksandrowa Kujawskiego i okolic chętnie pozbędą się niepotrzebnych przedmiotów bez pieniężnej rekompensaty. Za darmo na portalu OLX wystawiają m.in. meble, dziecięce obuwie, torebki czy nawet opony zimowe! Sprawdź oferty. 📢 Dokończ szyderstwa hieny z wielbłąda: Toż pokraka czworonożna [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Dokończ szyderstwa hieny z wielbłąda: Toż pokraka czworonożna

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku programu TVN "Milionerzy". Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

📢 Tak wyglądały obchody Święta Niepodległości 2021 w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia] Tegoroczne obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości ponownie miały bardzo symboliczny charakter. W związku z obostrzeniami dotyczącymi epidemii koronawirusa większość rodzin spędziła je w domach. W Aleksandrowie Kujawskim okolicznościowa uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanek kwiatów przed pomnikiem na placu 3 Maja przez władze miasta i powiatu. Swój hołd oddali również przedstawiciele lokalnych instytucji, partii politycznych i służb mundurowych. Później tradycyjnie w w kościele pw. Przemienienia Pańskiego odbyła się msza święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny.

📢 Ten słynny basen w Ciechocinku oblegały kiedyś tłumy z całej Polski. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! Słona woda, którą był wypełniony, miała podobne właściwości jak ta z Morza Śródziemnego. Słynny basen termalno-solankowy w Ciechocinku działał do końca XX w., a odwiedzały go tłumy z całej Polski. W uroczystym otwarciu, 4 czerwca 1932 roku, wziął udział prezydent II RP - Ignacy Mościcki. Zobaczcie jak kiedyś wyglądała główna atrakcja Ciechocinka. Zapraszamy do galerii. 📢 Tak wyglądają kobiety z Kujawsko-Pomorskiego poszukiwane przez policję [zdjęcia] Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 4 listopada 2021 roku. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poszukuje ponad 150 kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego. Są ścigane z różnych powodów. Zobacz zdjęcia poszukiwanych przez policję i pomóż w poszukiwaniach.

