Ciechocinek: pogoda na weekend. Prognoza od 25.12 (sobota) do 26.12 (niedziela). Sprawdź prognozę długoterminową

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 10 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Ciechocinka wiatr zachodni będzie wiał z prędkością do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może w związku z tym wynosić -15°C. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą -11°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. .

Pogoda na weekend w Ciechocinku w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. -6 do -4 °C, min. temp. -12 do -10 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 25.12.2021: