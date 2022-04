Awantura w restauracji w Ciechocinku. Mężczyzna musiał zapłacić rachunek za znajomego

O sytuacji poinformowali nas klienci jednej z ciechocińskich restauracji, którzy potwierdzają, że mają „kaca moralnego”. - Nie zrobiliśmy nic, gdy ten mężczyzna był poniżany i nie wstawiliśmy się, choć widzieliśmy całą sytuację.

Zdarzenie jest bardzo dziwne, ze względu na dobro poszkodowanego podamy jedynie jego imię.

Pan Błażej od ośmiu lat przyjaźnił się z pewnym mężczyzną. - Niestety trochę nadużywa alkohol i nie zawsze może prowadzić. Prosił mnie wiele razy, żebym po niego przyjechał i zawiózł z Torunia do Włocławka. Po drodze zatrzymywaliśmy się w Ciechocinku. Tu też wiele razy wynajmował hotel ze swoją dziewczyną - opowiada mężczyzna.

Mężczyzna poprosił pana Błażeja, by zawiózł go na święta do domu.